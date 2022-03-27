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Австрія ділилася розвідувальними даними Європи з Росією, - Financial Times

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Неділя 27 березня 2022 17:27
Австрія ділилася розвідувальними даними Європи з Росією, - Financial Times Фото: Австрія ділилася розвідувальними даними Європи з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними співробітника європейської розвідки та європейського дипломата, Австрія є "авіаносцем" секретних заходів Росії. Країна надавала підтримку російським спецслужбам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financal Times.

Внаслідок підтримки російських спецслужб, Австрію було виключено з низки заходів щодо обміну розвідувальними даними на європейському рівні, а Міністерство оборони, було практично відділом Головного розвідувального управління Генштабу Росії, заявив один із дипломатів.

Ряд країн Європи й надалі спираються на збір розвідувальних даних, які здійснюють США або ж Британія через внутрішнє спостереження та дефіцит ресурсів.

Тим часом представник австрійської канцелярії відмовився коментувати звинувачення, однак зауважив, що в країні уряд проводить масштабну реформу своїх безпекових органів.

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