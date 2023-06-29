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Австрія бажає враховувати її нейтральний статус під час обговорення гарантій для України

Фото: Карм Нехаммер, канцлер Австрії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Австрія, Ірландія, Мальта та Кіпр заперечують проти надання Україні прямих гарантій безпеки. Бажають врахувати їх нейтральний статус.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Для нас, як нейтральних держав, очевидно, що ми не можемо надати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта та Кіпр чітко дали зрозуміти, що вони мають заперечення.Роль нейтральних держав має бути чітко врахована. Ми, безумовно, обговоримо це і знайдемо формулювання, які будуть прийнятними і для нас", - заявив канцлер.

Зазначається, що слова Нехаммера пролунала після слів міністра закордонних справ Данії Ларса Лекке Расмуссена, який виступив проти "зниження планки" ЄС щодо членства України з точки зору корупції та демократії. За словами останнього, це нібито може призвести до ризику "імпорту нестабільності".

Водночас Расмуссен зауважив, що Данія підтримує членство України до ЄС, однак "геополітичні обставини" не виправдовують відмову від реформ в управлінні.

Гарантії безпеки для України

Згідно з даними Financial Times, Європейський союз планує запропонувати Україні "зобов'язання у сфері безпеки у майбутньому". Зазначається, що обговорення обіцянки, яка включена до проєкту підсумків саміту лідерів ЄС, відбудеться на тлі українського контрнаступу та наслідків невдалого заколоту "Вагнера" в Росії.

Узгодження двосторонніх угод про безпеку передбачає надання Україні довгострокового фінансування, військових поставок, навчань, а також розвідувальних даних.

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Австрія