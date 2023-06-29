Австрия хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины

"Для нас, как нейтральных государств, очевидно, что мы не можем предоставить такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что они имеют возражения. Роль нейтральных государств должна быть четко учтена. Мы, безусловно, обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас", - заявил канцлер.

Отмечается, что слова Нехаммера прозвучала после слов министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, выступившего против "снижения планки" ЕС по членству Украины с точки зрения коррупции и демократии. По словам последнего, это может привести к риску "импорта нестабильности".

В то же время, Расмуссен отметил, что Дания поддерживает членство Украины в ЕС, однако "геополитические обстоятельства" не оправдывают отказ от реформ в управлении.

Гарантии безопасности для Украины

Согласно данным Financial Times, Европейский союз планирует предложить Украине "обязательство в сфере безопасности в будущем". Отмечается, что обсуждение обещания, которое включено в проект итогов саммита лидеров ЕС, состоится на фоне украинского контрнаступления и последствий неудачного мятежа "Вагнера" в России.

Согласование двусторонних соглашений о безопасности предусматривает предоставление Украине долгосрочного финансирования, военных поставок, учений, а также разведывательных данных.