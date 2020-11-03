В Австрии задержали 14 человек по делу о теракте в Вене

Полиция Австрии задержала 14 человек по делу о теракте в Вене. Все они входили в окружение террориста, их допрашивают.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
На данный момент в Вене и Нижней Австрии было совершено 18 обысков домов.
Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в австрийской столице. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.
Кроме того, правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.
Также РБК-Украина писало, что после теракта в Вене, австрийская власть решила закрыть все синагоги на территории страны.
Добавим, из-за теракта в Вене в Австрии объявили трехдневный траур.