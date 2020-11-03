ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Подозреваемого в совершении теракта в Вене задержали

Линц, Вторник 03 ноября 2020 14:44
Подозреваемого в совершении теракта в Вене задержали
Фото: полицейские Австрии (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Подозреваемого в совершении теракта в Вене, жертвами которого стали пять человек, задержали в городе Линц на севере Австрии. Также полиция задержала одну или двух женщин, которые проходят как свидетели по делу.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Спецподразделение Cobra задержало мужчину, личность которого не раскрывается, около 10 утра по местному времени.

По данным издания, задержанный был застигнут врасплох и не оказал сопротивления.

В то же время телеканал ORF сообщает, что в Линце по делу о теракте задержали известного исламиста.

Напомним, 2 ноября в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.

Ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с Соединенными Штатами по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, нападение в Вене не является "конфликтом между австрийцами и мигрантами", а борьба "между цивилизацией и варварством".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия АвстрияВенаТерактСтрельба

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь