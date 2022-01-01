В Австрии вступил в силу закон об эвтаназии: кому разрешат добровольно уйти из жизни

Право обращаться к властям с просьбой о помощи добровольно уйти из жизни получат смертельно больные, а также те, кто страдает неизлечимыми заболеваниями. Процедура эвтаназии строго регламентируется.

Каждый случай независимо друг от друга будут рассматривать два врача. Один из них должен быть специалистом в области паллиативной помощи.

Желающие покончить с собой должны предоставить подтверждение диагноза и доказать, что они в состоянии самостоятельно принимать решения.

После одобрения врачей, пациенты должны будут ждать от 2 до 12 недель, в зависимости от состояния здоровья. В течение этого времени они должны еще раз взвесить свое решение. После этого срока подается официальное заявление юристам и нотариусам. Затем предоставляется возможность сделать покупку смертельного препарата в специализированных аптеках. Их названия не будут публично рекламироваться.