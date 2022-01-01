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В Австрии вступил в силу закон об эвтаназии: кому разрешат добровольно уйти из жизни

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Австрии с 1 января вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных. Парламент страны одобрил добровольный уход из жизни по медицинским показателям в декабре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ORF.

Право обращаться к властям с просьбой о помощи добровольно уйти из жизни получат смертельно больные, а также те, кто страдает неизлечимыми заболеваниями. Процедура эвтаназии строго регламентируется.

Каждый случай независимо друг от друга будут рассматривать два врача. Один из них должен быть специалистом в области паллиативной помощи.

Желающие покончить с собой должны предоставить подтверждение диагноза и доказать, что они в состоянии самостоятельно принимать решения.

После одобрения врачей, пациенты должны будут ждать от 2 до 12 недель, в зависимости от состояния здоровья. В течение этого времени они должны еще раз взвесить свое решение. После этого срока подается официальное заявление юристам и нотариусам. Затем предоставляется возможность сделать покупку смертельного препарата в специализированных аптеках. Их названия не будут публично рекламироваться.

Напомним, парламент Австрии 17 декабря 2021 года одобрил закон, который позволяет хронически или неизлечимо больным людям выражать свою волю к смерти в строго определенных обстоятельствах.

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