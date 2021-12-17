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В Австрии легализировали эвтаназию

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Пятница 17 декабря 2021 21:36
В Австрии легализировали эвтаназию Фото: В Австрии легализировали эвтаназию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Австрии одобрил законодательство, которое позволит хронически или неизлечимо больным людям выражать свою волю к смерти в строго определенных обстоятельствах. Законодательство направлено на предотвращение возможных злоупотреблений, поскольку в нем прямо исключены несовершеннолетние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Законодатели одобрили новые правила широким большинством голосов, при этом только одна из трех оппозиционных партий проголосовала против. Изменения были необходимы после того, как в 2020 году федеральный суд отменил положение уголовного законодательства, запрещающее любые формы помощи тем, кто покончил с собой.

С 2022 года люди, которые хронически тяжело больны или не имеют перспектив на выздоровление, смогут изложить свою волю к смерти, что в некотором роде похоже на прижизненное завещание.

Взрослые, желающие прекратить свою жизнь, должны будут представить диагноз и подтвердить свою способность принимать собственное решение. Они должны будут побеседовать с двумя врачами, после чего, после некоторого периода размышлений, заверить свое желание у адвоката или нотариуса.

После этого они смогут получить смертельные препараты в аптеке. Названия аптек, предоставляющих препараты, не будут публично рекламироваться и будут раскрыты только адвокатам и нотариусам, которые получают уведомления.

Напомним, ранее в Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии.

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