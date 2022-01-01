В Австрії набув чинності закон про евтаназію: кому дозволять добровільно піти з життя

Право звертатися до влади з проханням про допомогу добровільно піти з життя отримають смертельно хворі, а також ті, хто страждає невиліковними захворюваннями. Процедура евтаназії строго регламентується.

Кожен випадок незалежно один від одного розглядатимуть два лікарі. Один з них повинен бути фахівцем в області паліативної допомоги.

Бажаючі покінчити з собою повинні надати підтвердження діагнозу і довести, що вони в змозі самостійно приймати рішення.

Після схвалення лікарів, пацієнти повинні будуть чекати від 2 до 12 тижнів, залежно від стану здоров'я. Протягом цього часу вони повинні ще раз зважити своє рішення. Після цього терміну подається офіційна заява юристам і нотаріусам. Потім надається можливість зробити покупку смертельного препарату в спеціалізованих аптеках. Їх назви не будуть публічно рекламуватися.