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В Австрії набув чинності закон про евтаназію: кому дозволять добровільно піти з життя

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Австрії з 1 січня набув чинності закон, що дозволяє евтаназію невиліковно хворих. Парламент країни схвалив добровільний відхід з життя за медичними показниками в грудні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ORF.

Право звертатися до влади з проханням про допомогу добровільно піти з життя отримають смертельно хворі, а також ті, хто страждає невиліковними захворюваннями. Процедура евтаназії строго регламентується.

Кожен випадок незалежно один від одного розглядатимуть два лікарі. Один з них повинен бути фахівцем в області паліативної допомоги.

Бажаючі покінчити з собою повинні надати підтвердження діагнозу і довести, що вони в змозі самостійно приймати рішення.

Після схвалення лікарів, пацієнти повинні будуть чекати від 2 до 12 тижнів, залежно від стану здоров'я. Протягом цього часу вони повинні ще раз зважити своє рішення. Після цього терміну подається офіційна заява юристам і нотаріусам. Потім надається можливість зробити покупку смертельного препарату в спеціалізованих аптеках. Їх назви не будуть публічно рекламуватися.

Нагадаємо, парламент Австрії 17 грудня 2021 року схвалив закон, який дозволяє хронічно або невиліковно хворим людям висловлювати свою волю до смерті у строго певних обставинах.

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