В Австрии семья из Украины попала в аварию, погиб ребенок

Отмечается, что автомобиль на итальянской регистрации, в котором находилась семья с Украины - родители в возрасте 42 и 34 года, а также двое мальчиков - 6 и 2 года, остановился на третьей полосе трассы А2 из-за поломки.

Автомобиль, которым управлял 40-летний гражданин Австрии, не успел затормозить и врезался в транспортное средство украинцев.

6-летний мальчик погиб на месте ДТП, его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу в Вене. Родителей с травмами доставили в больницу в Бадене. Гражданин Австрии получил легкие травмы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: в аварии погиб 6-летний мальчик (krone.at)