RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Австрії сім'я з України потрапила в аварію, загинула дитина

Автор: Тіберій Юрик

В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю сім'ї з України. В результаті аварії загинула 6-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Kronen Zeitung.

Відзначається, що автомобіль на італійській реєстрації, в якому перебувала сім'я з України - батьки у віці 42 і 34 роки та двоє хлопчиків - 6 та 2 років, зупинився на третій смузі траси А2 через поломку.

Автомобіль, яким керував 40-річний громадянин Австрії, не встиг загальмувати та врізався в транспортний засіб українців.

6-річний хлопчик загинув на місці ДТП, його 2-річного брата у важкому стані вертольотом госпіталізували до лікарні у Відні. Батьків з травмами доставили в лікарню в Бадені. Громадянин Австрії отримав легкі травми.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Фото: в аварії загинув 6-річний хлопчик (krone.at)

Нагадаємо, що у Рівненській в аварії загинули дві людини, ще двоє госпіталізовані - серед них дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПАвстрія