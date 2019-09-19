В Венесуэле произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (twitter.com/JonathanQuantip)

В результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека

В столице Венесуэлы Каракасе произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Nacional.

Как сообщается, инцидент произошел в четверг утром, 20 сентября, в ресторане, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса. В результате взрыва пострадали двое сотрудников заведения, которые с ожогами были доставлены в ближайшую больницу.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Власти начали расследование инцидента.

#19Sep Fuerte explosión en reconocido establecimiento de comida de la calle New York de las Mercedes, deja un herido que fue trasladado al hospital Domingo Luciani. Las autoridades se encuentran en el lugar. Fotos: Cortesía #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/sVRSfyMKIy — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 19, 2019

#LasMercedes 4) Más videos tras la explosión en local en Las Mercedes /Video: Lysaura Fuentes pic.twitter.com/MZZ30ntniu — Lysaura Fuentes (@lysaurafuentes) September 19, 2019

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Венесуэле в порту Ла Гуайра произошел взрыв на заводе по производству булыжника.В Министерстве транспорта сообщили, что морские пожарные проводили работы по тушению пожара, который возник в результате мощного взрыва.

Кроме того, в Стамбуле произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия.