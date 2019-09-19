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В Венесуэле произошел взрыв, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 20:48
В Венесуэле произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (twitter.com/JonathanQuantip)

В результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека

В столице Венесуэлы Каракасе произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Nacional.

Как сообщается, инцидент произошел в четверг утром, 20 сентября, в ресторане, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса. В результате взрыва пострадали двое сотрудников заведения, которые с ожогами были доставлены в ближайшую больницу.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Власти начали расследование инцидента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Венесуэле в порту Ла Гуайра произошел взрыв на заводе по производству булыжника.В Министерстве транспорта сообщили, что морские пожарные проводили работы по тушению пожара, который возник в результате мощного взрыва.

Кроме того, в Стамбуле произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия.

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