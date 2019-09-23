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В Австрії стався вибух у супермаркеті, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 15:37
В Австрії стався вибух у супермаркеті, є постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/BreakingItalyNe)

За неофіційною версією, один із співробітників просвердлив газову трубу в магазині

В Австрії в місті Санкт Йодок стався вибух в продуктовому магазині, в результаті чого постраждали щонайменше дев'ять осіб, ще одна - зникла безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету Tiroler Tageszeitung.

Як повідомляється, вибух стався об 11:20 за місцевим часом (12:20 за київським часом), її причина досі не відома. За неофіційною версією, один із співробітників просвердлив газову трубу в магазині.

В результаті події троє поранених доправили до лікарні. У даний момент екстрені служби готуються до транспортування ще шести осіб.

"Нікого з потерпілих не потрібно доставляти в реанімацію", - заявив представник служби порятунку.

Фахівці продовжують ліквідацію вогню і розбір завалів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.

Крім того, в столиці Венесуели стався вибух в одному з ресторанів, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини. За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу.

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