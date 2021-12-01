В Австрии продлили локдаун еще на 10 дней

Правительство Австрии приняло решение продлить действие локдауна, который действует в стране. Локдаун в Австрии будет длиться по меньшей мере до 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Парламентский комитет подписал решение о продлении четвертого общенационального локдауна в связи с пандемией, которая началась 22 ноября. Это было необходимо, поскольку некоторые меры по локдауну могут быть введены только на 10 дней.

Кроме того, с 2 декабря магазины первой необходимости, которым до сих пор разрешалось работать до 21:00,должны будут закрываться до 19:00. Кроме того, правила теперь прямо разрешают продажу рождественских елок.

В условиях локдауна жители страны могут покидать свои дома только по определенным причинам, включая покупку продуктов, посещение врача или занятия спортом. Детские сады и школы остаются открытыми для тех, кто в них нуждается, но родителей попросили по возможности оставить детей дома.

Что произойдет после 11 декабря, будет зависеть от ситуации, но чиновники говорят, что для не вакцинированных сохранятся ограничения на пребывание в закрытых помещениях.

В Австрии относительно низкий уровень вакцинации для Западной Европы - чуть менее 67% населения полностью привито.

Семидневный уровень заболеваемости в стране начал снижаться. Во вторник он составил 894,2 случая на 100 тысяч жителей, по сравнению с более чем 1100 случаями в день, когда начался локдаун.