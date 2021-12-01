В Австрії продовжили локдаун ще на 10 днів

Уряд Австрії прийняв рішення продовжити дію локдауну, який діє в країні. Локдаун в Австрії триватиме щонайменше до 11 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Парламентський комітет підписав рішення про продовження четвертого загальнонаціонального локдауну у зв'язку з пандемією, яка почалася 22 Листопада. Це було необхідно, оскільки деякі заходи щодо локдауну можуть бути введені тільки на 10 днів.

Крім того, з 2 грудня магазини першої необхідності, яким досі дозволялося працювати до 21:00, повинні будуть закриватися до 19:00. Крім того, правила тепер прямо дозволяють продаж різдвяних ялинок.

В умовах локдауну жителі країни можуть залишати свої будинки тільки з певних причин, включаючи покупку продуктів, відвідування лікаря або заняття спортом. Дитячі садки і школи залишаються відкритими для тих, хто їх потребує, але батьків попросили по можливості залишити дітей вдома.

Що станеться після 11 грудня, залежатиме від ситуації, але чиновники кажуть, що для не вакцинованих збережуться обмеження на перебування в закритих приміщеннях.

В Австрії відносно низький рівень вакцинації для Західної Європи - трохи менше ніж 67% населення повністю щеплено.

Семиденний рівень захворюваності в країні почав знижуватися. У вівторок він склав 894,2 випадки на 100 тисяч жителів, у порівнянні з більш ніж 1100 випадками в день, коли почався локдаун.