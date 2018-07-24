В Австрии призвали Украину отменить запрет на экспорт леса

Ранее Порошенко ветировал закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов

В Австрии призвали Украину в ближайшее время отменить запрет на экспорт леса. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба посольства Австрии.

"Президент Порошенко наложил вето на введение запрета на экспорт дров, что является важным шагом к выполнению Украиной международных обязательств", - говорится в сообщении.

Отметим, что в посольстве приветствуют вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов. При этом считают, что защита лесов с помощью борьбы с незаконными лесозаготовками, а также запрет на экспорт не является полезным. В посольстве призвали отменить запрет на экспорт древесины.

Напомним, Порошенко 23 июля наложил вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

Позже стало известно, что Порошенко подпишет закон об уголовной ответственности за контрабанду леса после внесения Верховной радой Украины изменений в него.