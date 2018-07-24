В Австрії закликали Україну скасувати заборону на експорт лісу

Новини Економіка 24.07.2018 - 21:30
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україни)
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україни)

Раніше Порошенко ветував закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів

В Австрії закликали Україну найближчим часом скасувати заборону на експорт лісу. Про це повідомила в Twitter прес-служба посольства Австрії.

"Президент Порошенко наклав вето на введення заборони на експорт дров, що є важливим кроком до виконання Україною міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в посольстві вітають вето на закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів. При цьому вважають, що захист лісів з допомогою боротьби з незаконними лісозаготівлями, а також заборона на експорт не є корисною. У посольстві закликали скасувати заборону на експорт деревини.

В Австрії закликали Україну скасувати заборону на експорт лісу

Нагадаємо, Порошенко 23 липня наклав вето на закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.

Пізніше стало відомо, що Порошенко підпише закон про кримінальну відповідальність за контрабанду лісу після внесення Верховною радою України змін до нього.

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Теги:  експорт,  Австрія,  лес  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС