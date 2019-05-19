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У Австрії запропонували дату дострокових виборів

Новини » Політика    19.05.2019 - 14:41
У Австрії запропонували дату дострокових виборів
Фото: Олександр Ван дер Беллен та Себастьян Курц (DW)

Дострокові вибори можуть відбудутися у вересні 2019

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен провів зустріч з канцлером Себастьяном Курцом, під час якої політики обговорили дату дострокових виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Так, в ході зустрічі було запропоновано провести дострокові вибори в Австрії у вересні 2019 року. Президент Ван дер Беллен також підтримав ідею проведення дострокових виборів восени.

"Якщо можливо, на початку вересня", - зазначив він.

Зазначається, що точну дату виборів буде оголошено пізніше.

За словами канцлера Курца, в найближчі кілька тижнів будуть проведені переговори з керівниками австрійських партій, в тому числі з новим головою Парії Свободи Норбертом Гофером.

"Повинна бути максимальна стабільність. Нові вибори були не бажанням, а необхідністю", - додав Курц.

Нагадаємо, раніше федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що спричинило за собою дострокові вибори в Австрії. Розпад коаліції стався через відставку віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе, якого підозрюють у змові з росіянами.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції австрійської Партії свободи (АПС) у парламенті Йоханн Гуденус заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

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Новини України Австріядосрочные выборыСебастьян КурцАлександр Ван дер Беллен
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