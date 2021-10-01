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В Австрии полиция провела спецоперацию в посольстве Беларуси: искали взрывчатку

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Вена, Пятница 01 октября 2021 18:28
В Австрии полиция провела спецоперацию в посольстве Беларуси: искали взрывчатку Фото: в Австрии полиция провела спецоперацию из-за угрозы взрыва посольства Беларуси (twitter.com/TAG24HH)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Австрии Вене правоохранители провели спецоперацию в здании посольства Беларуси из-за угрозы взрыва. Бомбу на территории дипмиссии не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Как сообщили изданию в полиции Вены, спецоперация на территории посольства Беларуси проводилась с полудня после поступления сообщения с угрозой взорвать дипмиссию.

"В связи с особой правовой ситуацией в отношении территорий посольств (экстерриториальной зоны), действия полиции согласовывались с сотрудниками посольства", - уточнил представитель правоохранителей.

По его словам, был произведен осмотр территории посольства. Взрывное устройство найдено не было. Расследованием инцидента займется Государственное управление защиты конституции и борьбы с терроризмом.

В ходе спецоперации силовики попросили жителей соседних зданий временно покинуть свои дома. Не уточняется, от кого и как поступила информация об угрозе взрыва белорусского посольства. В настоящий момент все ограничительные меры в районе сняты.

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