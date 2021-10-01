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В Австрії поліція провела спецоперацію в посольстві Білорусі: шукали вибухівку

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Відень, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:28
В Австрії поліція провела спецоперацію в посольстві Білорусі: шукали вибухівку Фото: в Австрії поліція провела спецоперацію через загрозу вибуху посольства Білорусі (twitter.com/TAG24HH)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Австрії Відні правоохоронці провели спецоперацію в будівлі посольства Білорусі через загрозу вибуху. Бомбу на території дипмісії не знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Kronen Zeitung.

Як повідомили виданню в поліції Відня, спецоперація на території посольства Білорусі проводилася з полудня після надходження повідомлення з погрозою підірвати дипмісію.

"У зв'язку з окремою правовою ситуацією щодо територій посольств (екстериторіальної зони), дії поліції узгоджувалися з співробітниками посольства", - уточнив представник правоохоронців.

За його словами, був проведений огляд території посольства. Вибуховий пристрій виявлено не було. Розслідуванням інциденту займеться Державне управління захисту конституції і боротьби з тероризмом.

В ході спецоперації силовики попросили жителів сусідніх будинків тимчасово покинути свої будинки. Не уточнюється, чи від кого і як надійшла інформація про загрозу вибуху білоруського посольства. На цей час всі обмежувальні заходи в районі зняті.

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