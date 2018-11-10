В Австрії повідомили, що затриманий шпигун РФ передавав дані НАТО

Фото: прапор Австрії (з відкритих джерел)

Затриманий за підозрою в шпигунстві австрійський екс-полковник відвідував партнерські семінари НАТО

Підозрюється в шпигунстві на користь Росії колишній полковник австрійської армії, передавав в РФ в тому числі інформацію щодо НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійську газету Salzburger Nachrichten.

За відомостями видання, офіцер під час служби в армії Австрії, яка підтримує партнерські стосунки з НАТО, періодично відвідував семінари військового блоку, а потім передавав отриману на них інформацію у Москву.

Відповідно до джерел газети, екс-полковник повідомляв Росії «м'яку інформацію» - дані про звички і слабкостях військових керівників Заходу, в тому числі і про уподобання в їжі і настроях у підрозділах армії НАТО.

Також припускають, що він передавав російським військовим контакти з корпоративної мережі австрійської армії.

Нагадаємо, Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Після цього глава австрійського МЗС Карін Кнайсль скасувала запланований на початок грудня візит в Росію, а посол Австрії в Москві Йоханнес Айднер був викликаний в Міністерство закордонних справ РФ.