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В Австрії підтвердили, що ведуть справу проти ще одного шпигуна

Новини » Політика    11.11.2018 - 20:37
Ілюстративне фото (EPA)
Ілюстративне фото (EPA)

Справу веде прокуратура Відня

Прокуратура Відня (Австрія) підтвердила, що веде розслідування відносно ще одного ймовірного шпигуна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як повідомила представник прокуратури Відня, прокуратура веде розслідування відносно співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (BVT) за підозрою в шпигунстві.

"Я можу підтвердити, що в прокуратурі Відня ведуть розслідування відносно співробітника BVT через шпигунство", - зазначила вона.

За словами представника прокуратури, справу ведуть в закритому режимі, тому прокуратура не може викласти суть розслідування. Проте вона не стала називати країни, які можуть бути залучені до ходу розслідування про шпигунство співробітника контррозвідки.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило, що розслідування за участю працівника BVT дійсно існує.

"Таке розслідування (щодо шпигуна - ред.) ведеться", - сказав офіційний представник МВС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Австрії затримали полковника австрійської армії, якого підозрюють у шпигунстві на користь Роcійської Федерації. Затриманий підозрюється в передачі РФ інформації щодо НАТО.

Після цього глава австрійського МЗС Карін Кнайсль скасувала запланований на початок грудня візит в Росію, а посол Австрії в Москві Йоханнес Айднер був викликаний в Міністерство закордонних справ РФ.

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