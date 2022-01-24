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У Австрии есть планы по эвакуации посольства из Украины. Решение еще не принято

Автор: Юлия Бойко

Австрия уже разработала планы эвакуации своего посольства из Украины из-за угрозы вторжения Российской Федерации. Но окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга в Брюсселе.

По его словам, решение об эвакуации персонала посольства в Киеве будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

"У нас, конечно, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве. Но пока мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас следует наблюдать за ситуацией всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - заявил Шалленберг.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Великобритания начали эвакуацию сотрудников своих посольств в Украине и их семей.

МИД Украины считает такую эвакуацию "проявлением чрезмерной предосторожности", поскольку в ситуации с безопасностью в Украине фактически кардинальных изменений в последнее время не произошло.

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