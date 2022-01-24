У Австрії є плани щодо евакуації посольства з України. Рішення ще не прийнято

Австрія вже розробила плани евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Російської Федерації. Але остаточне рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга в Брюсселі.

За його словами, рішення про евакуацію персоналу посольства в Києві буде прийматися в залежності від розвитку ситуації.

"У нас, звичайно, є плани евакуації нашого посольства в Києві. Але поки ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз слід спостерігати за ситуацією всіма силами. Але якщо ситуація із загрозою або безпекою зміниться, за чим ми щодня спостерігаємо, тоді ми зробимо цей крок", - заявив Шалленберг.