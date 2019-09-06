В Австрии перед выборами совершили кибератаку на одну из партий

Австрийская народная партии (АНП) заявила, что хакеры взломали и похитили данные из ее серверов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter АНП.

Сообщается, что кибератаки на сервер партии совершались в период с 27 июля по 3 сентября. За этот период было похищено 1,3 тыс гигабайт данных. Часть информации относительно пожертвований и финансирования избирательной кампании была слита в СМИ.

"В последние месяцы совершались целенаправленные, преступные, профессиональные хакерские атаки на народную партию с возможностью копирования и подделки данных. Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии", - говорится в сообщении партии.

Кто именно стоял за хакерскими атаками пока неизвестно. При этом, в партии откинули версию с вмешательством со стороны разведслужб как внутренних, так и внешних.

Отметим, АНП возглавляет бывший канцлер страны Себастьян Курц. Досрочные парламентские выборы в Австрии пройдут 29 сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Чехии заявили о кибератаках со стороны Российской Федерации. По сообщению чешского правительство атаки совершались в июне 2019 года.

Также сообщалось, что в США не отрицают повторного вмешательства РФ в избирательный процесс Америки. В США остается уязвимой перед возможными кибератаками.