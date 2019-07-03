ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австрии определили дату досрочных парламентских выборов

Новости » Политика    03.07.2019 - 13:39
В Австрии определили дату досрочных парламентских выборов
Фото: парламент Австрии (YouTube/Charoplet)

Досрочные парламентские выборы в Австрии состоятся 29 сентября

Досрочные парламентские выборы в Австрии состоятся 29 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Соответствующее решение принято правительством страны, парламент согласился относительно этой даты. Именно на этой дате настаивали представители Социал-демократической партии Австрии и право-популистской Австрийской партии свободы (АПС), чтобы не проводить предвыборную кампанию летом.

Решение о проведении досрочных парламентских выборов в стране было принято после скандала бывшего вице-канцелера Австрии, лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, экс-главы парламентской фракции АПС Иоганна Ґуденуса и неизвестной женщины на вилле на острове Ибица в июле 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в мае немецкие СМИ обнародовали видео снятое на скрытую камеру. На видео Штрахе обещает своей собеседницы государственные заказы в обмен на поддержку на выборах со стороны издания Kronen Zeitung.

Кроме того, в конце мая заработал переходное правительство Австрии, а антикоррупционная прокуратура открыла дела на политиков со скандального видео.

27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, что заставило канцлера Курца покинуть свой пост.

США начнут публиковать выводы по "российскому делу" в июле В результате взрыва в Вене погиб один человек
Новости Украины выборыАвстрия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь