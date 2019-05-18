В Австрії оголошені дострокові вибори

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Дострокові вибори були оголошені після відставки віце-канцлера через змову з росіянами

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що спричинить за собою дострокові вибори в Австрії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися "як можна швидше". Як повідомляється, Народна партія канцлера Себастьяна Курця більше не має наміру співпрацювати в уряді з Партією свободи, лідер якої, віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе, був змушений подати у відставку через корупційний скандал, пов'язаний з росіянкою.

Нагадаємо, що у Відні біля офісу канцлера Австрії Себастьяна Курця зібрався мітинг, учасники якого вимагають відставки чинного уряду на тлі скандалу з віце-канцлером країни Гайнцом-Крістіаном Штрахе.

Як повідомляється, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції Австрійської партії свободи (АПС) у парламенті Йоханн Гуденус заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

На відеозаписі Штрахе і його помічник Гуденус проводять на Ібіці переговори з жінкою, яка заявила про бажання придбати 50% акцій впливовою австрійської газети Kronen і пообіцяла в обмін на вдалу операцію допомогти на парламентських виборах у жовтні 2017 року. На відео політики обіцяють її сім'ї доступ до державних контрактів.