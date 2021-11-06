В Австрии невакцинированным запретили посещать общественные места из-за вспышки COVID-19

Примерно 64% ​​населения Австрии полностью вакцинировано от COVID-19, что соответствует среднему показателю по ЕС, но является одним из самых низких показателей в Западной Европе. Многие австрийцы скептически относятся к вакцинам.

Число новых ежедневных случаев инфицирования растет и в пятницу 5 ноября достигло 9 388, что близко к рекорду 9 586, установленному год назад. Правительство заявило, что ожидает нового рекорда в ближайшие дни.

"Ситуация развивается интенсивно, и заполнение больничных коек увеличивается значительно быстрее, чем мы ожидали", - заявил канцлер Александр Шалленберг на пресс-конференции.

Также в Австрии запретят непривитым посещение отелей, мероприятий с участием более 25 человек и, что особенно важно для страны, которая является эпицентром зимних видов спорта - горнолыжных подъемников.

"Это добровольный досуг. Никто не заставляет меня ходить в кино или ресторан", - сказал Шалленберг.