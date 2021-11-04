В Вене запретили посещать заведения без прививки от COVID

В четверг, 4 ноября, власти Вены объявили об очередном ужесточении мер из-за коронавируса. Так, невакцинированные люди не смогут посещать такие заведения, как рестораны и парикмахерские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local .

В частности, в столице Австрии при отсутствии сертификата о вакцинации или документа, который подтверждает, что человек переболел COVID, нельзя будет посещать:

все заведения гастрономии, то есть рестораны, кафе и бары, пабы, клубы,

услуги, требующие тесного физического контакта, такие как салоны красоты, парикмахерские и массажисты,

все мероприятия для более чем 25 человек.

Отметим, что в Вене получили две дозы вакцины около 64% жителей города.