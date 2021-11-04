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В Вене запретили посещать заведения без прививки от COVID

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Вена, Четверг 04 ноября 2021 18:07
В Вене запретили посещать заведения без прививки от COVID Фото: В Вене запретили посещать заведения невакцинированным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 4 ноября, власти Вены объявили об очередном ужесточении мер из-за коронавируса. Так, невакцинированные люди не смогут посещать такие заведения, как рестораны и парикмахерские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В частности, в столице Австрии при отсутствии сертификата о вакцинации или документа, который подтверждает, что человек переболел COVID, нельзя будет посещать:

  • все заведения гастрономии, то есть рестораны, кафе и бары, пабы, клубы,
  • услуги, требующие тесного физического контакта, такие как салоны красоты, парикмахерские и массажисты,
  • все мероприятия для более чем 25 человек.

Отметим, что в Вене получили две дозы вакцины около 64% жителей города.

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