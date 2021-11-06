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В Австрии невакцинированным запретили посещать общественные места из-за вспышки COVID-19

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Австрия, Суббота 06 ноября 2021 00:11
В Австрии невакцинированным запретили посещать общественные места из-за вспышки COVID-19 В Австрии невакцинированным запретили посещать общественные места из-за вспышки COVID-19 (facebook.com/innenministerium)
Автор: Анна Полисученко

В Австрии заявили, что запрещают лицам, не прошедшим полную вакцинацию от COVID-19, посещать кафе, рестораны и парикмахерские. Причиной ограничений стало то, что страна по уровню заражения приближается к рекорду, установленному год назад, и правительство изо всех сил пытается убедить противников вакцинации сделать прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Примерно 64% ​​населения Австрии полностью вакцинировано от COVID-19, что соответствует среднему показателю по ЕС, но является одним из самых низких показателей в Западной Европе. Многие австрийцы скептически относятся к вакцинам.

Число новых ежедневных случаев инфицирования растет и в пятницу 5 ноября достигло 9 388, что близко к рекорду 9 586, установленному год назад. Правительство заявило, что ожидает нового рекорда в ближайшие дни.

"Ситуация развивается интенсивно, и заполнение больничных коек увеличивается значительно быстрее, чем мы ожидали", - заявил канцлер Александр Шалленберг на пресс-конференции.

Также в Австрии запретят непривитым посещение отелей, мероприятий с участием более 25 человек и, что особенно важно для страны, которая является эпицентром зимних видов спорта - горнолыжных подъемников.

"Это добровольный досуг. Никто не заставляет меня ходить в кино или ресторан", - сказал Шалленберг.

Ранее мы писали, что в Вене запретили посещать заведения без прививки от COVID.

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