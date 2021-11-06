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В Австрії невакцинованим заборонили відвідувати громадські місця через спалах COVID-19

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Австрія, Субота 06 листопада 2021 00:11
В Австрії невакцинованим заборонили відвідувати громадські місця через спалах COVID-19 В Австрії невакцинованим заборонили відвідувати громадські місця через спалах COVID-19 (facebook.com/innenministerium)
Автор: Анна Полисученко

В Австрії заявили, що забороняють особам, які не пройшли повну вакцинацію від COVID-19, відвідувати кафе, ресторани і перукарні. Причиною обмежень стало те, що країна за рівнем зараження наближається до рекорду, встановленого рік тому, і уряд щосили намагається переконати противників вакцинації зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Приблизно 64% населення Австрії повністю вакциновано від COVID-19, що відповідає середньому показнику по ЄС, але є одним з найнижчих показників в Західній Європі. Багато австрійців скептично ставляться до вакцин.

Число нових щоденних випадків інфікування зростає і в п'ятницю 5 листопада досягло 9 388, що близько до рекорду 9 586, встановленого рік тому. Уряд заявив, що очікує нового рекорду в найближчі дні.

"Ситуація розвивається інтенсивно, і заповнення лікарняних ліжок збільшується значно швидше, ніж ми очікували", - заявив канцлер Олександр Шалленберг на прес-конференції.

Також в Австрії заборонять нещепленим відвідування готелів, заходів за участю понад 25 осіб і, що особливо важливо для країни, яка є епіцентром зимових видів спорту - гірськолижних підйомників.

"Це добровільне дозвілля. Ніхто не змушує мене ходити в кіно або ресторан", - сказав Шалленберг.

Раніше ми писали, що у Відні заборонили відвідувати заклади без щеплення від COVID.

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