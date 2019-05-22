В Австрии назначили правительство меньшинства

22 мая правительство меньшинства во главе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем привели к присяге после того, как коалиция Курца с крайне правой Австрийской партией свободы распалась из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Министры от Народной партии Курца и независимый министр иностранных дел Карин Кнайсль сохранили свои посты, в то время как министров Австрийской партии свободы заменили малоизвестными экспертами и высокопоставленными госслужащими, а не политиками.

Тем не менее, неясно, как долго сможет работать нынешнее правительство, так как 27 мая небольшая левая партия "Jetzt" планирует провести голосование за недоверие в парламенте.

Социал-демократы и Австрийская партия свободы не исключают, что поддержат вотум недоверия и отставку Себастьяна Курца, вместо того, чтобы позволить ему управлять страной до досрочных выборов, назначенных на сентябрь этого года.

На церемонии приведения к присяге президент Александр Ван дер Беллен призвал временный кабинет министров укрепить доверие и найти компромиссы с парламентом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку четырех министров и государственного секретаря правительства от Австрийской партии свободы. В отставку подали министр внутренних дел Херберт Кикл, министр труда Беата Хартингер-Кляйн, министр транспорта Норберт Хофер, глава минобороны Марио Кунасек, а также государственный секретарь министерства финансов Хуберт Фукс.

Кроме того, в Австрийской партии свободы приняли решение досрочно выйти из правительства премьер-министра Себастьяна Курца после того, как он заявил об отставке главы МВД Херберта Кикла.