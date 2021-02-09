В Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна

После жесткого локдауна в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня. В частности, чтобы на выходных работали только продуктовые магазины.

С такой инициативой выступил уполномоченный по социальным вопросам и здравоохранению Петер Хакер, передает kurier.at .

Сообщается, что карантин выходного дня предлагается ввести в Вене. Однако в этом случае необходимо распоряжение федерального правительства, поскольку мэрия в этом вопросе не может действовать самостоятельно.

Предлагается, что с понедельника по четверг или пятницу будут действовать нынешние ограничения (масочный режим, дистанция и не менее 20 квадратных метров в магазине на одного человека). А на выходных закроют все, кроме продуктовых магазинов.

Пресс-секретарь Хакера отметил, что карантин выходного дня будет предложен правительству. Офис мэра Вены Михаэля Людвига отметил, что "это интересная идея от городского совета", но неизвестно, будет ли она поддержана.