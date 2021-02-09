В Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна
После жесткого локдауна в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня. В частности, чтобы на выходных работали только продуктовые магазины.
С такой инициативой выступил уполномоченный по социальным вопросам и здравоохранению Петер Хакер, передает kurier.at.
Сообщается, что карантин выходного дня предлагается ввести в Вене. Однако в этом случае необходимо распоряжение федерального правительства, поскольку мэрия в этом вопросе не может действовать самостоятельно.
Предлагается, что с понедельника по четверг или пятницу будут действовать нынешние ограничения (масочный режим, дистанция и не менее 20 квадратных метров в магазине на одного человека). А на выходных закроют все, кроме продуктовых магазинов.
Пресс-секретарь Хакера отметил, что карантин выходного дня будет предложен правительству. Офис мэра Вены Михаэля Людвига отметил, что "это интересная идея от городского совета", но неизвестно, будет ли она поддержана.
Напомним, ранее сообщалось, что Грузия готовится к введению карантина выходного дня, который будет жестче, чем в Украине.
Также сообщалось, что карантин выходного дня привел ко второму пику безработицы в Украине.