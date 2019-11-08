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В Австрии предъявили обвинение экс-полковнику армии в шпионаже на РФ

Новости » Политика     08.11.2019 - 15:49
В Австрии предъявили обвинение экс-полковнику армии в шпионаже на РФ
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Военного заподозрили в шпионаже в пользу России в конце 2018 года

В Австрии прокуратура Зальцбурга предъявила официальное обвинение экс-полковнику армии, которого подозревают в шпионаже на Российскую Федерацию (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

Сообщается, что 71-летний экс-полковник обвиняется прокуратурой Зальцбурга в преступной деятельности в пользу иностранной секретной разведывательной службы.

Также он подозревается в передаче государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов.

Напомним, служба военной контрразведки Австрии уже задерживала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу. Вскоре мужчина тогда вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследование военнослужащего за то, что он в течение 20 лет шпионил для России.

Как сообщало РБК-Украина, подозреваемый в шпионаже для России австрийский экс-полковник Михаэль Гофер уверял, что не разглашал государственных тайн. Мужчина уже вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Суд Зальцбурга на тот момент отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследование военнослужащего за то, что он в течение 20 лет шпионил для России.

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