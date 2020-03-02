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В Австрії почався суд над екс-полковником за підозрою в шпигунстві на РФ

Новини » В світі     02.03.2020 - 16:26
В Австрії почався суд над екс-полковником за підозрою в шпигунстві на РФ
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Військового запідозрили у шпигунстві на користь Росії в кінці 2018 року

В Зальцбурзі почався судовий процес у справі екс-полковника австрійської армії, обвинуваченого в шпигунстві та розкриття державних та військових таємниць російської військової розвідки протягом як мінімум 25 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У листопаді 2018 року він був заарештований, а в листопаді минулого року йому пред'явили звинувачення. Прокурори звинуватили його в тому, що він передав секретну інформацію про системи озброєння і артилерії австрійських військових в обмін на 280 тис. євро.

Судді обласного суду Зальцбурга оголосили, що судовий розгляд буде проходити в закритому режимі, оскільки зібрані докази, ймовірно, будуть включати державні секрети та дані військової розвідки.

Колишній полковник заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що він просто передав інформацію, яка вже була опублікована в газетах або в Інтернеті. Його адвокат заявив, що полковник був "патріотом", який підтримував зв'язок з "деякими особами за кордоном", але при цьому ніколи не порушував закон.

Нагадаємо, служба військової контррозвідки Австрії вже затримувала офіцера австрійської армії у відставку за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував у користь. Незабаром чоловік тоді повернувся додому після двох днів перебування під вартою. Суд Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про судове переслідування військовослужбовця за те, що він протягом 20 років шпигував для Росії.

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