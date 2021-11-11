В Австрії можуть ввести локдаун для нещеплених

Канцлер Австрії Олександр Шалленберг пригрозив введенням локдауном для не вакцинованих громадян країни. Оскільки в країні різко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Я не бачу причин, за якими дві третини громадян повинні жертвувати своєю свободою через те, що одна третина бариться. Як мені здається, очевидно, що люди, які зробили вакцину, не повинні страждати від локдауна із солідарності з тими, хто її не зробив", - заявив канцлер.

Він підкреслив, що локдаун для не щеплених, швидше за все, неминучий.

Минулого місяця Шалленберг вже говорив про те, що нові суворі заходи можуть бути введені в ставлення людей, які не зробили вакцини, в тому випадку, якщо число заражень covid продовжить зростати.