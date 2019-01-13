В Австрии под лавиной погибло 3 лыжников

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Еще 1 человек числится пропавшим без вести

В полиции сообщили, что в австрийских альпах около горнолыжного курорта Лех в результате схода лавины погибло 3 лыжника из Германии, еще 1 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Об исчезновении группы немецких лыжников стало известно в субботу, когда жена одного из лыжников попавших под лавину обратилась в полицию.

Сообщается, что погибшими являются трое мужчин в возрасте 32, 35 и 57 лет. Их тела нашли в субботу, около 23:00 за местным временем. Еще один участник группы - 28-летний мужчина еще не был найден. Спасателям пришлось прекратить поисковую операцию из-за сохраняющейся угрозы схода лавины.

Ранее сообщалось, что в Болгарии в результате схода лавины погибли сноубордисты. Представитель спасателей заявил, что четверо сноубордистов вышли за зону катания и начали катиться по лавине, двое из них погибли.

Напомним, в Швейцарии на гостиницу обрушилась лавина. В восточной Швейцарии на гостиницу Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина, в результате чего пострадали минимум три человека.