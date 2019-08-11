В Австрии хотят воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) предложил восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП) Себастьяна Курца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство APA.

"Либо мы создаем коалицию с АНП и продолжаем сотрудничество, либо мы оппозиционная партия… Моя цель - продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - заявил глава АПС Норберт Хофер.

Напомним, в понедельник, 27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.

Политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку.