В Австрии бывшего вице-канцлера приговорили к условному сроку по делу о коррупции

Штрахе обвинили в том, что он принял пожертвование в 10 тысяч евро для Партии свободы, которую он возглавлял. Также во время судебного разбирательства стало известно о втором пожертвовании в 2 тысячи евро.

В обмен на эти пожертвования, он содействовал предоставлению частной клинике, которая специализируется на косметологической хирургии, преференций от государства.

Руководитель клиники Вальтер Грубмюллер получил 12 месяцев условно.

Штрахе и Грубмюллер на суде не признали себя виновными. Приговор еще не вступил в силу.