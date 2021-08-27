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В Австрії колишнього віце-канцлера засудили до умовного терміну у справі про корупцію

Автор: Тіберій Юрик

В Австрії суд засудив колишнього віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе до 15 місяців умовно за хабарництво. Вирок ще не набув чинності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Штрахе звинуватили в тому, що він прийняв пожертву в 10 тисяч євро для Партії свободи, яку він очолював. Також під час судового розгляду стало відомо про другу пожертву в 2 тисячі євро.

В обмін на ці пожертвування, він сприяв наданню приватній клініці, яка спеціалізується на косметологічної хірургії, преференцій від держави.

Керівник клініки Вальтер Грубмюллер отримав 12 місяців умовно.

Штрахе і Грубмюллер на суді не визнали себе винними. Вирок ще не набув чинності.

Нагадаємо, що у травні 2019 року Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відсавку з поста віце-канцлера Австрії після публікації відеозапису, на якому показана його передбачувана змова з жінкою, яку представили "племінницею російського олігарха".

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коррупцияАвстрія