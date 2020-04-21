В Австрии с 15 мая откроют рестораны и разрешат церковные службы

Правительство Австрии 15 мая в очередной раз ослабит карантинные ограничения в стране, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Reuters.

В частности, 15 мая откроют рестораны и бары, которые будут работать до 23:00. Также будет возобновлено проведение религиозных служб. Кроме этого с 15 мая начнут поэтапно открываться школы для учеников младших классов.

До этого, 1 мая, должны будут открыться не продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские.

Напомним, в начале апреля Австрия первой из стран Европейского союза представила план смягчения карантина. При этом, несмотря на открытие торговых точек, жителям Австрии придется пользоваться средствами индивидуальной защиты, среди которых маски и защитные очки.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Словакии разработало четырехэтапный план для смягчения карантинных мер, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса. Смягчение карантина должно вступить в силу 22 апреля.

Также сообщалось, что во Франции призвали правительство не ослаблять карантинные ограничения в мае, так как это несет опасность второй волны эпидемии. Согласно исследованию ученых, во Франции заразились коронавирусом менее 6% населения, а для предотвращения второй волны эпидемии необходимо минимум 70%.