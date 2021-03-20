Австралию накрыло наводнение. Затопило дороги, вода достает до окон домов

В этом штате проживает около трети 25-миллионного населения Австралии. Там сейчас наблюдаются мартовские рекорды дождей, которые продлятся до конца выходных.

"Дело не только в общем количестве осадков, но и в том, как быстро и интенсивно выпали эти дожди. Так вот сегодня мы просто настойчиво призываем общественность, что именно сегодня нужно осуществить такое мощное защитное действие, оставаясь дома и сохраняя безопасность", - сказала Агата Імельская, старший климатолог Бюро метеорологии.

Бюро метеорологии предупредило, что обильные осадки могут привести к опасным для жизни вспышкам во время повреждающих ветров до 70 километров в час (43 мили в час) с порывами, превышающие 90 километров в час.