Австралийский парламентарий требует от РФ освободить Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Депутат парламента австралийского штата призывает Австралию усилить давление на РФ в деле освобождения Сенцова

Депутат парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс Люк Фоли призвал РФ освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в пресс-службе парламент штата, сообщает РБК-Украина.

"Я присоединяюсь к многим тысячам голосов по всему миру, которые призывают к немедленному освобождению Сенцова из морозной российской тюрьмы", - заявил парламентарий.

По словам Люка Фоли, его избиратели поднимали вопрос об освобождении Сенцова во время общения. Принимая во внимание их мнение, а также позицию мирового сообщества Люк Фоли призывает Австралию усилить давление на РФ в деле освобождения Сенцова.

В своем заявлении депутат отметил, что обвинения против Олега Сенцова сфабрикованы.

"Сенцову лишь немного за сорок. Он женат и у него двое детей. Он не сделал ничего плохого, он невиновен. Перед ним полная и творческая жизнь. У него есть семья, о которой нужно заботиться. У него есть фильмы. Я говорю свое слово в поддержку Сенцова. Я надеюсь, что все члены этого парламента разделяют мою точку зрения относительно того, что сейчас самое подходящее время для РФ, чтобы сделать правильный и благородный поступок и немедленно освободить Сенцова", - подчеркнул парламентарий.

Парламентская заявление Люка Фоли была поддержана украинской общиной Сиднея. Ее также поддержали Посольство Украины в Австралии.

Напомним, Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год.