Австралійський парламентар вимагає від РФ звільнити Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Депутат парламенту австралійського штату закликає Австралію посилити тиск на РФ у справі звільнення Сенцова

Депутат парламенту австралійського штату Новий Південний Вельс Люк Фолі закликав РФ звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова. Про це йдеться у прес-службі парламенту штату, повідомляє РБК-Україна.

"Я приєднуюся до багатьох тисяч голосів по всьому світу, які закликають до негайного звільнення Сенцова з морозної російської в’язниці", - заявив парламентарій.

За словами Люка Фолі, його виборці піднімали питання щодо звільнення Сенцова під час спілкування. Беручи до уваги їх думку, а також позицію світової спільноти Люк Фолі закликає Австралію посилити тиск на РФ у справі звільнення Сенцова.

У своїй заяві депутат відзначив, що звинувачення проти Олега Сенцова сфабриковані.

"Сенцову лише трохи за сорок. Він одружений і має двох дітей. Він не зробив нічого поганого, він невинуватий. Перед ним повне і творче життя. У нього є сім’я, про яку потрібно піклуватися. У нього є фільми. Я кажу своє слово на підтримку Сенцова. Я сподіваюся, що всі члени цього парламенту поділяють мою точку зору щодо того, що зараз найвідповідніший час для РФ, аби зробити правильний і благородний вчинок та негайно звільнити Сенцова", - наголосив парламентарій.

Парламентська заява Люка Фолі була підтримана українською громадою Сіднея. Їі також підтримало Посольство України в Австралії.

Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.