ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Австралійський парламентар вимагає від РФ звільнити Сенцова

Новини » Політика    30.10.2018 - 15:01
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Депутат парламенту австралійського штату закликає Австралію посилити тиск на РФ у справі звільнення Сенцова

Депутат парламенту австралійського штату Новий Південний Вельс Люк Фолі закликав РФ звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова. Про це йдеться у прес-службі парламенту штату, повідомляє РБК-Україна.

"Я приєднуюся до багатьох тисяч голосів по всьому світу, які закликають до негайного звільнення Сенцова з морозної російської в’язниці", - заявив парламентарій.

За словами Люка Фолі, його виборці піднімали питання щодо звільнення Сенцова під час спілкування. Беручи до уваги їх думку, а також позицію світової спільноти Люк Фолі закликає Австралію посилити тиск на РФ у справі звільнення Сенцова.

У своїй заяві депутат відзначив, що звинувачення проти Олега Сенцова сфабриковані.

"Сенцову лише трохи за сорок. Він одружений і має двох дітей. Він не зробив нічого поганого, він невинуватий. Перед ним повне і творче життя. У нього є сім’я, про яку потрібно піклуватися. У нього є фільми. Я кажу своє слово на підтримку Сенцова. Я сподіваюся, що всі члени цього парламенту поділяють мою точку зору щодо того, що зараз найвідповідніший час для РФ, аби зробити правильний і благородний вчинок та негайно звільнити Сенцова", - наголосив парламентарій.

Парламентська заява Люка Фолі була підтримана українською громадою Сіднея. Їі також підтримало Посольство України в Австралії.

Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

США привітали Сенцова з присудженням премії Сахарова Політв'язень Кольченко написав лист Сенцову
Новини України АвстралияОлег Сенцов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся