"Картонний король" Австралії вливає мільярди у США: що пов’язує його з Трампом
Австралійський мільярдер Ентоні Пратт активно інвестує у виробництво в США. Його проєкти тісно пов’язані з політикою Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Так, Пратт обіцяє виділити 5 млрд доларів на підтримку зусиль президента Дональда Трампа з реіндустріалізації Америки. У своїй заяві на LinkedIn він повідомив, що інвестиції призведуть до створення 5000 нових робочих місць у таких штатах, як Огайо, Мічиган, Пенсільванія та Арізона.
"Щоб знову зробити Америку великою, нам потрібно знову виробляти в Америці. Ось чому я пишаюся тим, що підтримую заклик президента до повторної індустріалізації Америки та знову зробити США виробничою державою світу", - заявив Пратт.
Хто такий Ентоні Пратт
Один із найзатятіших прихильників Трампа серед австралійської еліти Пратт минулого року отримав посвідку на проживання в США і тепер живе в Нью-Йорку.
Як повідомляє Bloomberg, Пратт є власником та виконавчим директором пакувальної компанії Pratt Industries, яка є постачальником великих рітейлерів, включаючи Home Depot Inc. і Walmart Inc., та має чистий капітал близько 11,6 млрд доларів. Значна частина статків Пратта пов'язана з пакувальною компанією Visy, однією з найбільших приватних фірм Австралії.
Зв'язок із Трампом
За даними видання, у 2023 році в американській пресі писали про те, що Трамп ділився з Праттом секретами про американські атомні підводні човни невдовзі після звільнення з посади. А у 2019 році вони разом їздили на один із заводів з переробки паперу Visy в Огайо.
Bloomberg зазначає, що Пратт був єдиним австралійцем, який відвідав зустріч "Інвестуйте в Америку" у Білому домі цього тижня. На заході також були глави Nvidia Corp., Johnson&Johnson та SoftBank Group Corp.
Нагадуємо, що мільярдери, які підтримали Трампа і були присутні на його інавгурації 20 січня, втрачають гроші. Статки п'ятьох найбагатших людей світу відтоді скоротилися на 209 млрд доларів.
За спільним опитуванням ABC News, Washington Post та Ipsos в США показало, що лише 39% американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента. Це найнижчий показник серед усіх президентів за кілька останніх десятиліть.