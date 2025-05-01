"Картонний король" Австралії вливає мільярди у США: що пов’язує його з Трампом

Австралійський мільярдер Ентоні Пратт активно інвестує у виробництво в США. Його проєкти тісно пов’язані з політикою Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Так, Пратт обіцяє виділити 5 млрд доларів на підтримку зусиль президента Дональда Трампа з реіндустріалізації Америки. У своїй заяві на LinkedIn він повідомив, що інвестиції призведуть до створення 5000 нових робочих місць у таких штатах, як Огайо, Мічиган, Пенсільванія та Арізона.

"Щоб знову зробити Америку великою, нам потрібно знову виробляти в Америці. Ось чому я пишаюся тим, що підтримую заклик президента до повторної індустріалізації Америки та знову зробити США виробничою державою світу", - заявив Пратт.

Хто такий Ентоні Пратт

Один із найзатятіших прихильників Трампа серед австралійської еліти Пратт минулого року отримав посвідку на проживання в США і тепер живе в Нью-Йорку.

Як повідомляє Bloomberg, Пратт є власником та виконавчим директором пакувальної компанії Pratt Industries, яка є постачальником великих рітейлерів, включаючи Home Depot Inc. і Walmart Inc., та має чистий капітал близько 11,6 млрд доларів. Значна частина статків Пратта пов'язана з пакувальною компанією Visy, однією з найбільших приватних фірм Австралії.

Зв'язок із Трампом

За даними видання, у 2023 році в американській пресі писали про те, що Трамп ділився з Праттом секретами про американські атомні підводні човни невдовзі після звільнення з посади. А у 2019 році вони разом їздили на один із заводів з переробки паперу Visy в Огайо.

Bloomberg зазначає, що Пратт був єдиним австралійцем, який відвідав зустріч "Інвестуйте в Америку" у Білому домі цього тижня. На заході також були глави Nvidia Corp., Johnson&Johnson та SoftBank Group Corp.