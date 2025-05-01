"Картонный король" Австралии вливает миллиарды в США: что связывает его с Трампом

Австралийский миллиардер Энтони Пратт активно инвестирует в производство в США. Его проекты тесно связаны с политикой Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, Пратт обещает выделить 5 млрд долларов на поддержку усилий президента Дональда Трампа по реиндустриализации Америки. В своем заявлении на LinkedIn, он сообщил, что инвестиции приведут к созданию 5000 новых рабочих мест в таких штатах, как Огайо, Мичиган, Пенсильвания и Аризона.

"Чтобы снова сделать Америку великой, нам нужно снова производить в Америке. Вот почему я горжусь тем, что поддерживаю призыв президента к повторной индустриализации Америки и снова сделать США производственной державой мира", - заявил Пратт.

Кто такой Энтони Пратт

Один из самых ярых сторонников Трампа среди австралийской элиты Пратт в прошлом году получил вид на жительство в США и теперь живет в Нью-Йорке.

Как сообщает Bloomberg, Пратт является владельцем и исполнительным директором упаковочной компании Pratt Industries, которая снабжает крупные ритейлеры, включая Home Depot Inc. и Walmart Inc., имеет чистый капитал около 11,6 млрд долларов. Значительная часть состояния Пратта связана с упаковочной компанией Visy, одной из крупнейших частных фирм Австралии.

Связь с Трампом

По данным издания, в 2023 году в американской прессе писали о том, Трамп делился с Праттом секретами об американских атомных подлодках вскоре после ухода с должности. А в 2019 году они вместе ездили на один из заводов по переработке бумаги Visy в Огайо.

Bloomberg также отмечает, что Пратт был единственным австралийцем, посетившим встречу "Инвестируйте в Америку" в Белом доме на этой неделе. На мероприятии также были главы Nvidia Corp., Johnson&Johnson и SoftBank Group Corp.