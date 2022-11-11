Австралійська поліція звинуватила російських хакерів у масштабній кібератаці

За словами комісара поліції Австралії Ріса Кершоу, до атаки причетна група кіберзлочинців, яка, ймовірно, відповідальна за інші масштабні кіберзлочини по всьому світу.

Він наголосив, що правоохоронним органам відомі імена хакерів.

"Про злочинців: ми знаємо, хто ви, крім того, федеральна поліція Австралії має значні успіхи у справі екстрадиції іноземних злочинців до Австралії, щоб вони постали перед системою правосуддя", - заявив комісар.

Кершоу додав, що Австралія планує надіслати запит до РФ для видачі злочинців.