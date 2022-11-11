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Австралійська поліція звинуватила російських хакерів у масштабній кібератаці

Фото: австралійська поліція звинуватила російських хакерів у масштабній кібератаці (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Федеральна поліція Австралії звинуватила російських хакерів у кібератаці на страхову компанію Medibank, яка призвела до витоку даних майже 10 мільйонів клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами комісара поліції Австралії Ріса Кершоу, до атаки причетна група кіберзлочинців, яка, ймовірно, відповідальна за інші масштабні кіберзлочини по всьому світу.

Він наголосив, що правоохоронним органам відомі імена хакерів.

"Про злочинців: ми знаємо, хто ви, крім того, федеральна поліція Австралії має значні успіхи у справі екстрадиції іноземних злочинців до Австралії, щоб вони постали перед системою правосуддя", - заявив комісар.

Кершоу додав, що Австралія планує надіслати запит до РФ для видачі злочинців.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія запропонувала план протидії російським кібератакам. Новий комплекс рішень також має підвищити захищеність військ, які розташовані в країнах ЄС.

Як відомо, російські хакери намагалися вплинути на роботу критично важливої інфраструктури України.

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