Австралийская полиция обвинила российских хакеров в масштабной кибератаке

Федеральная полиция Австралии обвинила российских хакеров в кибератаке на страховую компанию Medibank, которая привела к утечке данных почти 10 миллионов клиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам комиссара полиции Австралии Риса Кершоу, к атаке причастна группа киберпреступников, которая, вероятно, ответственна и за другие масштабные киберпреступления по всему миру.
Он отметил, что правоохранительным органам известны имена хакеров.
"О преступниках: мы знаем, кто вы, кроме того, федеральная полиция Австралии имеет значительные успехи в деле экстрадиции иностранных преступников в Австралию, чтобы они предстали перед системой правосудия", - заявил комиссар.
Кершоу добавил, что Австралия планирует отправить запрос в РФ для выдачи преступников.
Напомним, ранее Европейская комиссия предложила план противодействия российским кибератакам. Новый комплекс решений также должен повысить защищенность войск, расположенных в странах ЕС.
Как известно, российские хакеры пытались повлиять на работу критически важной инфраструктуры Украины.
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