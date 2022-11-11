Австралийская полиция обвинила российских хакеров в масштабной кибератаке

По словам комиссара полиции Австралии Риса Кершоу, к атаке причастна группа киберпреступников, которая, вероятно, ответственна и за другие масштабные киберпреступления по всему миру.

Он отметил, что правоохранительным органам известны имена хакеров.

"О преступниках: мы знаем, кто вы, кроме того, федеральная полиция Австралии имеет значительные успехи в деле экстрадиции иностранных преступников в Австралию, чтобы они предстали перед системой правосудия", - заявил комиссар.

Кершоу добавил, что Австралия планирует отправить запрос в РФ для выдачи преступников.