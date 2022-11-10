У ЄС розробили план захисту від кібератак із боку Росії

Європейська комісія запропонувала план протидії російським кібератакам. Новий комплекс рішень також має підвищити захищеність військ, які розташовані в країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник ЄС заявив, що російські кібератаки на країни Європейського союзу та їхніх партнерів стали тривожним дзвінком. Раніше прецедентами з російського вторгнення в кіберпростір країн ЄС стали недавні атаки на супутники, критично важливу інфраструктуру та урядові установи.

Повідомляється, що розроблений план є частиною низки заходів, запропонованих Комісією зі зміцнення кібербезпеки ЄС на тлі хвилі кібератак на уряди та підприємства по всьому світу.

В агентстві ЄС з кібербезпеки заявили, що вторгнення РФ в Україну призвело до більш руйнівних та широкомасштабних кібератаків до ЄС з початку року до липня.