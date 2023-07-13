UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Австралії заявили про "складнощі" з постачанням Україні літаків F-18 Hornet

Фото: винищувач F-18 Hornet (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Передача Австралією Україні винищувачів F-18 Hornet є складнішим питанням, ніж допомога іншими видами зброї. Однак переговори ще тривають.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC Radio National.

Міністр поставив під сумнів пропозицію посилити українські Збройні сили за рахунок списаних винищувачів F-18 Hornet.

"Літаки стають набагато складнішим питанням. Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною щодо цього. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз.

Винищувачі F-18 Hornet

У червні Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18. Мова йде про 41 одиницю.

Нагадаємо, що кілька західних країн вже виявили зацікавленість у постачанні Україні F-16, але інтерес України до австралійських літаків F-18 став лише нещодавно став обговорюватися в публічному просторі.

Як повідомляли ЗМІ, Австралія обговорює зі США можливість передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets. Однак, до реалізації цього плану ніби поки що далеко.

Втім, в Білому домі прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення США є важливим, оскільки вони володіють інтелектуальною власністю на винищувачі. Як відомо, Австралія списала 41 літак F/A-18 й замінила їх сучаснішими F-35.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстралияВійськова допомога