В Австралии арестовали военнослужащую за шпионаж в пользу России
Австралийская военнослужащая и ее муж были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Следователи утверждают, что супруги - оба граждане Австралии российского происхождения - получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы поделиться ими с Москвой. Однако австралийская полиция утверждает, что "никакой существенной компрометации" военных секретов выявлено не было.
Это первый случай, когда более строгие законы об иностранном вмешательстве, введенные в Австралии в 2018 году, были использованы для выдвижения обвинений в шпионаже.
Кира Королева, 40-летняя рядовая армии, и ее 62-летний муж Игорь Королев предстали перед судом в Брисбене по одному обвинению в подготовке к преступлению шпионажа, которое предусматривает максимальный срок тюремного заключения в 15 лет.
Комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу рассказал, что пара прожила в Австралии более десяти лет до предполагаемого правонарушения и оба стали гражданами несколько лет назад.
Игорь работал самозанятым рабочим, а Кира была техником по информационным системам в армии, для чего, по словам полицейских, у нее был допуск.
Кершоу утверждает, что она тайно отправилась в Россию, находясь в отпуске в ADF, а затем поручила Игорю получить доступ к ее рабочему счету и отправить секретные материалы, чтобы она могла переслать их российским властям.
Шпионы РФ в западных странах
Ранее в Румынии задержали шпиона, передававшего Москве секретные данные о военной помощи, предназначенной для Украины. По имеющейся информации, он собирал сведения о характеристиках и количестве вооружения, а также о маршрутах его доставки.
Одновременно в Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Австрийские власти пока не разглашают подробности дела, но сообщается, что он мог иметь доступ к информации о деятельности российских спецслужб на территории страны.
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